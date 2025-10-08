Стало известно, почему в РФ отменили скидки на автомобили

В России автодилеры сокращают скидки на новые автомобили из-за снижения складских запасов. Об этом рассказал директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин со ссылкой на агентство «Прайм».

«Высокий спрос на модели данного сегмента в конце лета и начале осени привел к сокращению числа автомобилей прошлых лет выпуска», — уточняет он.

Житнухин добавил, что сезон, когда склады буквально ломились от нераспроданных китайских автомобилей, закончился.

До этого сообщалось, что в России за одну ночь аннулировались 30 тыс. электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Причина — масштабный технический сбой. В результате водители оказались в тупике: они не могут поставить на учет машину в ГИБДД, за что рискуют получить штраф или лишиться прав.

Ранее стало известно, что пробки на границе с КНР не дадут россиянам привезти авто до повышения утильсбора.