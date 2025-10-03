На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Great Wall выпустит в 2026 году первый суперкар — конкурента Ferrari

Great Wall выпустит конкурента Ferrari SF90 за половину его цены
autohome.com.cn

Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM) выпустит первый суперкар в своей истории, сообщает CarNewsChina.

«GWM представит свой первый суперкар в конце 2026 года, заявил председатель совета директоров компании Вэй Цзяньцзюнь. Он назвал его «первым спортивным автомобилем Китая в самом прямом смысле этого слова» и подтвердил, что проект разрабатывается уже четыре-пять лет», — отмечается в публикации.

Технический директор GWM У Хуэйсяо ранее упоминал, что за ориентир при создании суперкара специалисты китайской компании приняли итальянский Ferrari SF90. Ожидается, что китайский суперкар получит гибридную силовую установку на основе мотора 4.0 с двойным турбонаддувом, ее предполагаемая мощность — 1 тыс. л.с., разгон до «сотни» — менее 3 с.

Также ожидается, что машина будет стоить в Китае около 2 млн юаней (₽22,8 млн) — вдвое дешевле Ferrari SF90 в этой стране.

Ранее стало известно, что автозавод в Финляндии сократит большую часть персонала из-за потери заказа от Mercedes-Benz.

