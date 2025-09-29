Чикагские налетчики проломили вход в бутик Louis Vuitton пикапом и попали на видео

В Чикаго грабители пробили пикапом вход в бутик Louis Vuitton и попали на видео

В Чикаго семь человек задержаны по обвинению в ограблении бутика Louis Vuitton с помощью тяжелого пикапа. Об этом сообщает CBS News.

«Группа людей врезалась на пикапе в магазин Louis Vuitton на Мичиган-авеню в районе Уолтон-стрит. Один из автомобилей, Kia Stinger, скрывшихся с места преступления, врезался в Honda CR-V на перекрёстке Мичиган-авеню и Огайо-стрит», — отмечается в публикации.

Водитель Honda был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Пять человек, находившихся в Kia, вскоре удалось задержать. Из автомобиля были изъяты похищенные товары. Также были задержаны двое, которые скрылись после ограбления бутика на автомобиле Infiniti Q50 и тоже попали в ДТП. Еще двум налетчикам удалось скрыться.

