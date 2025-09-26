На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дебютировал обновленный Changan CS55 Plus

Changan представил обновленный кроссовер CS55 Plus
true
true
true
close
Changan

В Китае представлен обновленный кроссовер Changan CS55 Plus, который будет продаваться по цене от 92,9 тыс юаней (₽1,1 млн). Об этом сообщает Autohome.

У автомобиля крупная решетка радиатора без окантовки с матричными декоративными элементами. Длина кроссовера — 4550 мм, колесная база — 2656 мм. В салоне — два совмещенных экрана диагональю 10 и 14 дюймов. На руле предусмотрены многофункциональные кнопки для управления мультимедиа, настройки систем помощи при вождении и пользования другими функциями.

Для водителя и переднего пассажира предусмотрены кресла с функцией массажа. Под капотом — турбомотор 1.5 мощностью 192 л.с. Операционная система мультимедиа получила новый интерфейс.

Ранее в Китае показали новый кроссовер Ora 5.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами