Дебютировал обновленный Changan CS55 Plus

В Китае представлен обновленный кроссовер Changan CS55 Plus, который будет продаваться по цене от 92,9 тыс юаней (₽1,1 млн). Об этом сообщает Autohome.

У автомобиля крупная решетка радиатора без окантовки с матричными декоративными элементами. Длина кроссовера — 4550 мм, колесная база — 2656 мм. В салоне — два совмещенных экрана диагональю 10 и 14 дюймов. На руле предусмотрены многофункциональные кнопки для управления мультимедиа, настройки систем помощи при вождении и пользования другими функциями.

Для водителя и переднего пассажира предусмотрены кресла с функцией массажа. Под капотом — турбомотор 1.5 мощностью 192 л.с. Операционная система мультимедиа получила новый интерфейс.

