Стало известно, сколько денег уйдет на кроссовер Changan Uni-K за 3 года

За три года владельцы кроссовера Changan Uni-K потратят на его обслуживание 2,36 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«За три года эксплуатации владелец потратит на содержание Changan Uni-K 2 364 000 рублей. Но это при условии, что пробег за эти три года составит 60 тысяч км, а регионом эксплуатации будет Москва (с областью)», — сообщает «Автостат».

Отмечается, что средний возраст владельца при расчете равен 35 годам, а его водительский стаж составляет 10 лет. В таком случает расходы на содержание автомобиля за месяц превысят 65 тысяч рублей, а 1 километр пробега обойдется примерно в 40 рублей.

До этого НАПИ оценило снижение стоимости девяти моделей популярных в России китайских кроссоверов после трех и пяти лет эксплуатации. Лидером по сохранению остаточной стоимости стал Changan CS35 Plus.

По данным НАПИ, через три года эксплуатации этот автомобиль сохраняет почти 77% своей первоначальной стоимости, а через пять лет — более 67%. Бестселлер российского рынка Geely Coolray после трех лет владения сохраняет 71% своей первоначальной стоимости, а после пяти лет — 64,8%.

Ранее сообщалось, что в России сильно подорожал самый дешевый китайский кроссовер.