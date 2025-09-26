На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько денег уйдет на кроссовер Changan Uni-K за 3 года

За 3 года на содержание кроссовера Changan Uni-K придется потратить 2,36 млн рублей
true
true
true
close
Changan

За три года владельцы кроссовера Changan Uni-K потратят на его обслуживание 2,36 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«За три года эксплуатации владелец потратит на содержание Changan Uni-K 2 364 000 рублей. Но это при условии, что пробег за эти три года составит 60 тысяч км, а регионом эксплуатации будет Москва (с областью)», — сообщает «Автостат».

Отмечается, что средний возраст владельца при расчете равен 35 годам, а его водительский стаж составляет 10 лет. В таком случает расходы на содержание автомобиля за месяц превысят 65 тысяч рублей, а 1 километр пробега обойдется примерно в 40 рублей.

До этого НАПИ оценило снижение стоимости девяти моделей популярных в России китайских кроссоверов после трех и пяти лет эксплуатации. Лидером по сохранению остаточной стоимости стал Changan CS35 Plus.

По данным НАПИ, через три года эксплуатации этот автомобиль сохраняет почти 77% своей первоначальной стоимости, а через пять лет — более 67%. Бестселлер российского рынка Geely Coolray после трех лет владения сохраняет 71% своей первоначальной стоимости, а после пяти лет — 64,8%.

Ранее сообщалось, что в России сильно подорожал самый дешевый китайский кроссовер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами