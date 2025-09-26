На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обновленные кроссоверы Belgee X70 появились у российских дилеров

Обновленный белорусский кроссовер Belgee X70 начал поступать российским дилерам, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отличить обновленный Belgee X70 можно благодаря новому дизайну решетки радиатора с крупными вертикальными ламелями и новому дополнительному цвету кузова, получившему название Starnight Blue.

Belgee Х70 — это китайский паркетник Geely Atlas Pro с другими шильдиками. Автомобиль X70 встал на конвейер белорусско-китайского СП БелДжи 24 мая 2024 года. Как и Geely Atlas Pro, кроссовер оборудован светодиодными фарами и задними фонарями, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и системой бесключевого доступа с запуском мотора кнопкой.

В переднеприводной версии автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой гидромеханической АКП. Для полноприводной версии с многодисковой межосевой муфтой предусмотрена семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Ранее сообщалось, что в России сильно подорожал самый дешевый китайский кроссовер.

