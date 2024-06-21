Российский дипломат отказался пройти алкотест после ДТП в Южной Корее

Российский дипломат отказался пройти алкотест после автомобильной аварии в Сеуле. Об этом пишет корейское агентство Yonhap.

Накануне два автомобиля столкнулись в корейской столице. На месте инцидент полицейские посчитали, что от дипломата пахнет алкоголем, и предложили ему провести тест. Однако тот отказался и заявил о дипломатической неприкосновенности, написало агентство.

В июне июня в городе Истре депутат Госдумы Алксей Езубов попал в ДТП. Как указывают СМИ, 76-летний депутат ехал со стороны деревни Обушково в сторону Чесноково. В какой-то момент он решил нарушить ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. В результате ДТП Езубов получил травму головы и ссадины. У водителя Land Rover также диагностировали травму головы, еще он получил ушиб предплечья.

Позже Езубов рассказал в своем Telegram-канале, что он стал участником аварии из-за ухудшения самочувствия.

Ранее в центре Москвы топ-менеджер люксового бутик-отеля врезалась в автозак.