Названы 7 минусов седана Citroen C4

Автомобильный портал «За рулем» рассказал о минусах седана Citroen C4 второго поколения. Основные претензии возникли при исследовании кузова.

«У дорестайлинговых экземпляров нужно внимательно осматривать капот возле фирменного шеврона: даже в совсем юном возрасте там вспучивалась краска. У пожилых машин коррозия может атаковать передние крылья и места их крепления, пороги, нижние кромки дверей и крышки багажника», — отметили в «За рулем».

Ржавчину можно обнаружить даже в салоне: через 4–5 лет она может начаться с опоры площадки для отдыха левой ноги, а затем распространиться дальше по полу. Кроме того, шумоизоляция капота за 3–5 лет разбухает от влаги и отваливается.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

