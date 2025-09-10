Стоимость иномарок вырастет на 40% из-за реформы утильсбора, которую просит росавтопром

Ужесточение методики расчета утильсбора, при которой вместо объема двигателя будет учитываться его мощность, приведет к скачку цен на автомобили на 22-40%, сообщила «Газете.Ru» директор консалтингового агентства «Автомаркетолог» Татьяна Акимова. Если поправки примут, то физлица будут платить такой же огромный утильсбор, как и юрлица.

«Разница колоссальная — вместо нынешней ставки 3,4-5,2 тыс. рублей при ввозе автомобиля для физлиц будет прибавка в сотни тысяч рублей, а по некоторым моделям — до нескольких миллионов к таможенной стоимости», — полагает Акимова.

С инициативой изменить правила исчисления утильсбора на иномарки, а также с предложением перекрыть импорт иномарок частным лицам, ранее выступило «Объединение автопроизводителей России» (ОАР). Обращение подписали главы «КамАЗа», »Группы ГАЗ» и Sollers.

В «Автомаркетологе» подсчитали, что для массовых автомобилей (с моторами 1.5-2.0), цены вырастут на 15-22%. Иномарки с моторами от двух до трех литров (сейчас стоят в среднем 4-5 млн руб.) подорожают на 30-40%.

В письме ОАР подчеркивается, что система расчета платежа исходя из объема мотора устарела. Так, турбомоторы при небольшом объеме имеют высокую мощность. Кроме того, на рынке растет количество гибридов с ДВС маленького объема. В результате одинаковым утильсбором облагаются машины разных ценовых категорий, если они имеют небольшой объем двигателя.

