Курьер на мопеде сбил ребенка и обматерил его маму в Москве

В Москве курьер на мопеде наехал на 10-летнего ребенка и обматерил его маму
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

На северо-западе Москвы курьер на мопеде наехал на 10-летнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В Митино 6 сентября мама с ребенком шла по узкому тротуару по Дубравной улице. Заметив курьера, женщина остановилась и начала показывать ему руками, что отойти или подвинуться некуда — с одной стороны проезжая часть, с другой — горка. Курьер продолжил ехать дальше, а при сближении попытался повернуть и врезался в ребенка», — сообщает канал.

Отмечается, что курьер выругался в сторону потерпевших и покинул место происшествия. В поддержке сервиса заявили, что такой сотрудник у них не работает, хотя у него есть доступ к приложению с заказами и униформа. Женщина обратилась в полицию.

До этого в Москве курьер уронил девушку на проезжей части.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как девушка садится на скутер курьера, который хочет перевезти ее через лужу на проезжей части. После этого водитель начинает движение по пешеходному переходу, не удерживает транспорт и падает вместе с девушкой в лужу. На записи также заметно, что рядом стоят автомобили и ходят люди.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 10 тысяч мигрантов останутся без работы в такси и доставке.

