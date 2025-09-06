На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый кроссовер BMW iX3 представлен в Германии

BMW представила первый автомобиль нового семейства — кроссовер iX3
Angelika Warmuth/REUTERS

BMW представила первый серийный автомобиль семейства Neue Klasse — кроссовер iX3.

«Он представляет собой совершенно новое поколение модели. Огромный скачок , который определит весь бренд на долгие годы вперед», — заявил на презентации председатель правления BMW AG Оливер Ципсе.

Кроссовер iX3 — полностью электрический, он обеспечивает запас хода в 800 км на одной зарядке, а пиковая мощность пополнения энергии на зарядной станции составляет для него 400 кВт. Для того, чтобы получить запас хода в 370 км, он должен провести у зарядного разъема 10 минут. Лобовое стекло автомобиля представляет собой проекционную поверхность для отображения информации. Производство BMW iX3 начнётся в конце этого года на новом заводе в Дебрецене.

Ранее в Москве выставили на продажу редкую «Победу»-кабриолет за 8 млн рублей.

