Запасные части для «недружественных» иномарок подорожали в России

Запасные части для иностранных автомобилей ушедших из России брендов подорожали в среднем на 1,1% в августе по сравнению с июлем 2025 года. Об этом сообщает маркетинговое агентство «НАПИ».

«Подорожали запчасти для недружественных иномарок. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для иностранных легковых автомобилей массового ценового сегмента от агрегаторов», — отмечается в сообщении.

В среднем для иномарок (кроме китайских) за месяц более чем на 4% подорожали капоты, на 3% — зеркала заднего вида, на 2% задние левые и передние левые двери, на 1% — решетки радиатора и передние правые двери, а также передние крылья.

