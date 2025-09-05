Россиянам рассказали, как за рулем бороться с ожирением

Профессиональным водителям и автопутешественникам, проводящим много времени за рулем, мини-гимнастика во время остановок поможет бороться с избыточным весом, сообщает «Авто Mail» со ссылкой на врача-физиотерапевта медцентра «СМ-Клиника» Иннокентия Хана.

«Расположите ладони на рулевом ободе. На выдохе сильно надавите на него, как бы пытаясь согнуть, чувствуя напряжение в груди, руках и корпусе. Держите усилие 5−10 секунд, затем расслабьтесь», — описал Хан одно из упражнений.

Хорошей компенсацией для сгорбленной позы станет упражнение со сведением лопаток: нужно отвести плечи назад и вниз, затем максимально свести лопатки, также можно сцепить руки за спиной в замок. Эту позицию нужно выдерживать 10−20 секунд при глубоком дыхании. Также водителям за рулем поможет диафрагмальное дыхание с выпячиванием живота, подъемы ног, вращение стоп и напряжение мышц пресса. Последний следует удерживать в напряженном состоянии на 10-15 секунд, указал врач.

