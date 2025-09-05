На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как за рулем бороться с ожирением

Физиотерапевт Хан назвал шесть упражнений для похудения водителей
true
true
true
close
Shutterstock

Профессиональным водителям и автопутешественникам, проводящим много времени за рулем, мини-гимнастика во время остановок поможет бороться с избыточным весом, сообщает «Авто Mail» со ссылкой на врача-физиотерапевта медцентра «СМ-Клиника» Иннокентия Хана.

«Расположите ладони на рулевом ободе. На выдохе сильно надавите на него, как бы пытаясь согнуть, чувствуя напряжение в груди, руках и корпусе. Держите усилие 5−10 секунд, затем расслабьтесь», — описал Хан одно из упражнений.

Хорошей компенсацией для сгорбленной позы станет упражнение со сведением лопаток: нужно отвести плечи назад и вниз, затем максимально свести лопатки, также можно сцепить руки за спиной в замок. Эту позицию нужно выдерживать 10−20 секунд при глубоком дыхании. Также водителям за рулем поможет диафрагмальное дыхание с выпячиванием живота, подъемы ног, вращение стоп и напряжение мышц пресса. Последний следует удерживать в напряженном состоянии на 10-15 секунд, указал врач.

Ранее россиянам рассказали, как угонщик определит, что автовладелец уехал в отпуск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами