В центре Москвы перекроют движение 6 сентября

В центре Москвы 6 сентября перекроют движение транспорта из-за проведения крестного хода. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Так, временно будет закрыто движение на улице Петровка, в Крапивенском переулке, на Петровском бульваре. Движение будет закрыто с 11:00 до 11:20.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.

«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

Ранее для москвичей устроили парад исторических трамваев.