На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скидки на автомобили Bestune в России достигли 700 тыс. рублей

В России резко подешевели автомобили Bestune
true
true
true
close
Bestune

Автомобильный бренд Bestune, принадлежащий китайскому автоконцерну FAW, увеличил размер скидок на машины, представленные на российском рынке. Об этом сообщают «Автоновости дня».

«Цены на них не менялись, но выросли прямые скидки на кроссоверы Т90 и Т55, а также новый лифтбек В70. Так, прямая выгода на кроссовер Bestune T55 увеличилась на 150 тыс. рублей и теперь достигает 700 тыс. рублей», — отмечается в публикации.

С учетом скидок кроссовер Bestune T55 стоит в России 1,71-1,79 млн рублей. Скидки на кроссовер Bestune T90 выросли до 600 тыс. рублей за машину с мотором 1.5 и до 700 тыс. рублей — с мотором 2.0. Цена такого автомобиля 2024 года выпуска составляет 2,28-3,02 млн рублей. Лифтбэк B70 стоит после увеличения скидки 2-2,55 млн рублей.

Ранее в России спрогнозировали рост цен на новые автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами