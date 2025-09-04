Скидки на автомобили Bestune в России достигли 700 тыс. рублей

Автомобильный бренд Bestune, принадлежащий китайскому автоконцерну FAW, увеличил размер скидок на машины, представленные на российском рынке. Об этом сообщают «Автоновости дня».

«Цены на них не менялись, но выросли прямые скидки на кроссоверы Т90 и Т55, а также новый лифтбек В70. Так, прямая выгода на кроссовер Bestune T55 увеличилась на 150 тыс. рублей и теперь достигает 700 тыс. рублей», — отмечается в публикации.

С учетом скидок кроссовер Bestune T55 стоит в России 1,71-1,79 млн рублей. Скидки на кроссовер Bestune T90 выросли до 600 тыс. рублей за машину с мотором 1.5 и до 700 тыс. рублей — с мотором 2.0. Цена такого автомобиля 2024 года выпуска составляет 2,28-3,02 млн рублей. Лифтбэк B70 стоит после увеличения скидки 2-2,55 млн рублей.

Ранее в России спрогнозировали рост цен на новые автомобили.