В Москве появился трамвай, который движется без машиниста

Мэр Москвы Сергей Собянин совершил поездку на первом в России полностью беспилотном трамвае. Новый транспорт курсирует по маршруту №10 — от станции метро «Щукинская» до улицы Кулакова на северо-западе столицы. Об этом сообщаетТАСС.

«Сегодня — знаковый день не только для Москвы, но и для всей страны. Мы запускаем первый в России трамвай третьего уровня автономности, который движется без машиниста», — подчеркнул Собянин перед стартом движения.

Градоначальник рассказал, что внедрение беспилотного трамвая прошло в три этапа. Сначала проводились испытания с водителем, который контролировал ситуацию и принимал окончательные решения. Затем начались тестовые рейсы с пассажирами и водителем в кабине. И, наконец, сегодня стартовал регулярный маршрут уже без участия человека.

Собянин также отметил, что в Москве сосредоточены передовые технологии в области беспилотного транспорта. Он добавил, что в столице создан Федеральный центр беспилотного авиационного транспорта и авиационных систем, а ведущие университеты активно развивают беспилотные технологии. Благодаря этому в 2023 году был открыт Центр беспилотного транспорта, который поставил перед собой задачу разработать и внедрить конкретные решения для городского транспорта на реальных маршрутах.

Ранее в Москве прошло испытание беспилотного катера.