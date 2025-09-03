Стали известны сроки начала выпуска автомобилей УАЗ с новым мотором

Автомобили УАЗ с новыми моторами появятся в середине осени 2025 года. Об этом сообщает корпоративная газета завода «Панорама УАЗ».

«В Испытательном центре «Мотор» – Заволжском филиале Центра продуктового развития «СОЛЛЕРС» идут стендовые испытания модернизированного бензинового мотора ZMZ Pro. Тесты должны завершиться в сентябре, и ориентировочно в середине осени автомобили УАЗ получат улучшенные двигатели», — сообщает газета.

У агрегата объемом 2,7 л, мощностью 150 л. с., для повышения герметичности конструкции увеличено количество точек крепления по периметру клапанной крышки головки блока цилиндров и в промежутках между отверстиями свечных колодцев. Такие двигатели предназначены для моделей УАЗ Патриот, Пикап, Профи и Хантер.

До этого газета «Известия» сообщила, что УАЗ «Патриот» с дизелем и шестиступенчатой механической трансмиссией отличается лучшей динамичностью, чем бензиновая версия, но в салоне такого автомобиля ощущается отчетливый свист турбины.

«По сравнению с бензиновой версией машина по ощущениям показалась более динамичной. Правда, и здесь сказались «грузовые» характеристики мотора: он обладает достаточно узким рабочим диапазоном. Раскручивать его выше 2500–2700 об./мин не имеет особого смысла», – отметили в газете.

Ранее сообщалось, что УАЗ улучшил качество своих автомобилей.