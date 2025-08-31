Начались продажи первого автомобиля Roewe от бывшего шеф-дизайнера Rolls-Royce и Skoda

В Китае стартовали продажи седана Roewe от экс-дизайнера Rolls-Royce и Skoda

В Китае стартовали предварительные продажи подзаряжаемого гибридного седана Roewe M7 PHEV, дизайн которого создан под руководством чешского специалиста Йозефа Кабаня, который ранее занимал пост шеф-дизайнера в Rolls-Royce и Skoda. Об этом сообщает CarNewsChina.

«Новый автомобиль — первая серийная модель SAIC, созданная Йозефом Кабанем, ранее главным дизайнером Rolls-Royce. Запас хода в режиме CLTC составляет 2050 км, а на чистой электротяге — 160 км», — отмечается в публикации.

Длина седана — 4940 мм, колесная база — 2820 мм. Силовая установка состоит из бензинового атмосферного мотора 1.5 мощностью 110 л.с., электродвигателя и литий-железо-фосфатной тяговой батареи. Все сиденья и рулевое колесо седана снабжены подогревом, в салоне предусмотрено 28 ниш и отсеков для хранения вещей.

