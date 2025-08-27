На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продавший авто террористу из «Крокуса» заявил, что не знал о нападении на концертный зал

ТАСС: продавший машину террористу из «Крокуса» заявил, что не знал о нападении
Ostorozhno Novosti/Handout via Reuters

Уроженец Таджикистана Диловар Исломов, который продал автомобиль Renault Symbol исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», заявил, что не знал о готовящемся нападении на концертный зал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сам Исломов приобрел машину в 2023 году у перекупщика для работы в такси, однако через год стал испытывать материальные трудности и решил продать этот автомобиль.

Вечером 22 марта 2024 года вооруженная группа напала на зрителей в «Крокусе» перед началом выступления рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, позже прогремели взрывы и в зале начался пожар. Напавшие скрылись на автомобиле Renault Symbol. Жертвами теракта стали 149 человек.

Также один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», за две недели до теракта приезжал туда, чтобы провести разведку. Чтобы обследовать место совершения готовящегося теракта, Шамсидин Фаридуни 7 марта 2024 года посетил концерт итальянского певца Алессандро Сафина. Там он изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость.

Ранее стали известны подробности погони инспекторов ДПС за авто, на котором скрылись участники теракта в «Крокусе».

