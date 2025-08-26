«Откачивали 1,5 часа»: появились подробности о ДТП с бизнесменом Белюскиным в Москве

Shot: у бизнесмена Сергея Белюскина случился сердечный приступ за рулем

У известного бизнесмена Сергея Белюскина случился сердечный приступ за рулем, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Водитель успел снизить скорость и остановить Aston Martin возле отбойника, чтобы избежать массовой аварии под Живописным мостом в Москве. Медики откачивали 57-летнего Белюскина около полутора часов, на место приехали две бригады скорой. Но ничего не помогло, в итоге сердце бизнесмена остановилось», — сообщает канал.

Авария случилась накануне вечером. После столкновения прохожие смогли разблокировать двери автомобиля, после чего попытались оказать ему первую помощь.

Очевидцы рассказали, что Белюскин перед аварией некоторое время «петлял по дороге».

В 2011 году Белюскин, находясь за рулем Range Rover, сбил мужа писательницы Марии Арбатовой. Пострадавший выжил, но перенес три сложные операции.

