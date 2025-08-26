На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве могут запретить платные парковки вблизи социальных объектов

Депутат Нилов предложил запретить платные парковки около школ и больниц в Москве
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил запретить в Москве установку платных парковок около школ, детских садов, медучреждений и других соцобъектов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Установление зон платных парковок вблизи социальных объектов нужно запретить. Соответствующие обращения направил главе столичного Дептранса Максиму Ликсутову и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову», — отметил Нилов.

По его словам, отмену платных парковок у соцобъектов необходимо начать с Москвы. Далее эту практику распространить на всю Россию.

До этого депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин предложили установить единые по всей России дни бесплатной парковки на платных местах.

Как объяснили депутаты, сейчас в регионах РФ действуют разные правила предоставления бесплатной стоянки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни на дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Единые правила позволят устранить неравенство между регионами, считают они.

Ранее сообщалось, что в четырех городах Московской области начнут функционировать платные парковки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами