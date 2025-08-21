На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне начали по трем причинам избавляться от электромобилей

Fresh перечислил 3 причины, из-за которых россияне избавляются от электромобилей
true
true
true
close
Depositphotos

Чаще всего владельцы относительно свежих электромобилей расстаются с ними из-за сложности ремонта, сложностей с подзарядкой и быстрого морального устаревания. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник.

«Многие электромобили завозят по параллельному импорту, сертифицированных сервисов мало. Диагностика и решение проблемы порой занимают несколько недель, а для любого автовладельца такие простои критичны. Оставшись так несколько раз без средства передвижения, человек решает вернуться к автомобилю с двигателем внутреннего сгорания. Не так технологично, зато специалистов по ремонту полно», — сказал Солодовник.

Еще одна причина отказа от электромобиля – проблемы с зарядкой батарей таких машин. Заправка бензином или дизельным топливом занимает минуты, а зарядка батареи — десятки минут, а то и часы. И классических АЗС пока намного больше, чем электрозарядок, отметил эксперт.

Кроме того, китайские производители часто обновляют свои модели. С одной стороны, это подстегивает автовладельца сдать свой нынешний электрокар и купить новый. С другой, обесценивает машины предыдущих версий и поколений. Так, дорестайлинговый Zeekr 001, который два года назад стоил 6,5 млн рублей, сейчас сложно продать за 4,3 млн рублей, даже если пробег минимален и никаких вопросов к техническому состоянию нет.

Ранее выяснилось, сколько китайские авто теряют в цене при продаже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами