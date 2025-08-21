Россияне начали по трем причинам избавляться от электромобилей

Чаще всего владельцы относительно свежих электромобилей расстаются с ними из-за сложности ремонта, сложностей с подзарядкой и быстрого морального устаревания. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник.

«Многие электромобили завозят по параллельному импорту, сертифицированных сервисов мало. Диагностика и решение проблемы порой занимают несколько недель, а для любого автовладельца такие простои критичны. Оставшись так несколько раз без средства передвижения, человек решает вернуться к автомобилю с двигателем внутреннего сгорания. Не так технологично, зато специалистов по ремонту полно», — сказал Солодовник.

Еще одна причина отказа от электромобиля – проблемы с зарядкой батарей таких машин. Заправка бензином или дизельным топливом занимает минуты, а зарядка батареи — десятки минут, а то и часы. И классических АЗС пока намного больше, чем электрозарядок, отметил эксперт.

Кроме того, китайские производители часто обновляют свои модели. С одной стороны, это подстегивает автовладельца сдать свой нынешний электрокар и купить новый. С другой, обесценивает машины предыдущих версий и поколений. Так, дорестайлинговый Zeekr 001, который два года назад стоил 6,5 млн рублей, сейчас сложно продать за 4,3 млн рублей, даже если пробег минимален и никаких вопросов к техническому состоянию нет.

