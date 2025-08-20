На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дилеры стали фиктивно занижать цены автомобилей, чтобы получить госскидки

Авто Mail: дилеры фиктивно занижают цены, чтобы получить госскидки
Максим Блинов/РИА «Новости»

В некоторых автосалонах Solaris клиентам стали предлагать заключение сделки с одновременным получением государственной скидки 20% на автомобили, не попадающие под программы льготного автокредитования, сообщает Авто Mail.

«Фактически будет заключено два отдельных договора: один на сумму до 2 млн рублей, второй — на оставшуюся сумму полной стоимости автомобиля», — рассказал механику получения скидки корреспонденту Авто Mail менеджер по продажам одного из московских автосалонов.

Согласно актуальным условиям программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Для жителей ДФО скидка составит 25%. Такими условиями могут воспользоваться медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, граждане с инвалидностью, а также семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО.

По итогам первого полугодия 2025-го в России при помощи госпрограмм льготного автокредитования и лизинга было продано 82,5 тысячи автомобилей, а объем выданных скидок составил 24,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что программу льготного автокредитования дофинансируют на 10 млрд рублей.

