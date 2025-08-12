На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Танцевал на машине»: челябинец, игнорирующий ПДД, попал на видео

В Челябинске на видео попало, как мужчина танцевал на капоте авто
true
true
true

В Челябинске мужчина танцевал на капоте автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Танцевал на машине, потом поехал на крыше». История произошла на Хохрякова. По словам нашей подписчицы, «танцор» еще и приставал к стоящим на остановке», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как человек танцует на капоте серого припаркованного автомобиля, после чего челябинец садится на крышу, и транспорт начинает двигаться по проезжей части.

По информации канала, правоохранители установили личность владельца машины. В отношении автомобилиста составили протокол. Выяснилось, что в момент инцидента транспортом управлял человек, не имеющий водительского удостоверения. Кроме того, автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку, а также привлекли водителя к административной ответственности за тонировку, нарушение правил перевозки людей и за отсутствие страхового полиса ОСАГО.

Ранее машина с водителем сорвалась с обрыва в Дагестане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами