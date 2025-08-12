«Танцевал на машине»: челябинец, игнорирующий ПДД, попал на видео

В Челябинске на видео попало, как мужчина танцевал на капоте авто

В Челябинске мужчина танцевал на капоте автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Танцевал на машине, потом поехал на крыше». История произошла на Хохрякова. По словам нашей подписчицы, «танцор» еще и приставал к стоящим на остановке», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как человек танцует на капоте серого припаркованного автомобиля, после чего челябинец садится на крышу, и транспорт начинает двигаться по проезжей части.

По информации канала, правоохранители установили личность владельца машины. В отношении автомобилиста составили протокол. Выяснилось, что в момент инцидента транспортом управлял человек, не имеющий водительского удостоверения. Кроме того, автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку, а также привлекли водителя к административной ответственности за тонировку, нарушение правил перевозки людей и за отсутствие страхового полиса ОСАГО.

