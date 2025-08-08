На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпромторг планирует дофинансировать программу льготного автокредитования

Минпромторг РФ дофинансирует 10 млрд рублей на программу льготного автокредитования
Нина Зотина/РИА Новости

Минпромторг РФ готов дофинансировать программу льготного автокредитования на десять млрд рублей. Об этом сказал глава министерства Антон Алиханов на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, передает «Интерфакс».

«Уверен, что найдем решение в ближайшее время. Очень важно, конечно, что Центральный банк снижает сейчас ставку, и мы надеемся на оживление автокредитования, потому что это, конечно, ключевая задача сейчас - поддержать автокредитование. Мы внутри себя тоже приняли решение, дополнительно профинансируем меры поддержки, связанные как раз с льготным кредитованием - порядка 10 млрд рублей изыщем», — сказал министр.

По его словам, это нужно, чтобы дополнительно поддержать льготное автокредитование. Кроме того, Алиханов выразил надежду, что дофинансирование благоприятно отразиться на отечественных автопроизводителях.

Также глава министерства отметил, что во время поездки в Тольятти он встретился с руководством АвтоВАЗа и обсудил меры поддержки авторынка.

