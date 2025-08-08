В Госдуме предложили военной полиции «гибко» реагировать на непристегнутые ремни бойцов

Военкор Андрей Филатов сообщил, что в прифронтовой зоне СВО военная полиция штрафует бойцов за непристегнутые ремни безопасности в машинах. Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил «Газете.Ru», что в этом вопросе должен быть «гибкий подход», поскольку нужно прежде всего думать о безопасности военных.

«В данном случае речь должна идти все-таки о более гибком и разумном подходе. У нас есть правила перевозки детей. Но есть дети-инвалиды, кого нельзя посадить в удерживающее кресло, и порой даже для них это опасно. Полицейский, который, видя ситуацию, видя, что семья с таким ребенком передвигается, и с пониманием относясь к тому, что ребенка нельзя пристегнуть или посадить в кресло из-за его состояния здоровья, не будет привлекать к ответственности. Есть буква закона, есть дух закона. То же самое военная полиция. С одной стороны, все должно быть в рамках действующего законодательства, всего того, что закреплено правилами. С другой стороны, должна, я считаю, быть определенная гибкость, и всегда нужно руководствоваться, конечно, вопросами безопасности. Здесь вопрос не правил дорожного движения, здесь вопрос больше к работе военной полиции», — сказал он.

Нилов уточнил, что в случае ЧП ремень безопасности может помешать быстрой эвакуации из машины, поэтому военная полиция должна ответственно относиться к вопросу жизни и здоровья бойцов. По его мнению, возможность исключений из ПДД на СВО должна обсуждаться силовыми ведомствами.

«Хорошим примером могут стать публичные выступления руководителей полиции в других государствах, когда они публично говорят: «Если вы видите машину с иностранными номерами, это наши туристы, я запрещаю просто так останавливать, хотя, конечно, полицейские имеют право». Если нет на то причин, нечего останавливать, нечего туристам портить настроение, портить впечатление о курорте. Здесь вопрос гибкости. С одной стороны, ремень безопасности требуется, потому как, если происходит ДТП, машина врезается, и ремень может спасти жизнь. С другой стороны, в связи с обстановкой использование ремней действительно может быть небезопасно при экстренной эвакуации, это определенная задержка. Это вопрос все-таки гибкого подхода и вопрос ответственного отношения к жизни и здоровью самих военнослужащих, в том числе со стороны военной полиции. Я думаю, что этот вопрос должны обсуждать прежде всего в министерстве обороны и в других силовых структурах с участием в том числе военной прокуратуры», — добавил он.

7 августа военкор Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что военная полиция постоянно штрафует российских бойцов в зоне проведения военной операции на Украине за непристегнутые ремни безопасности в автомобилях, курение в машине и ношение за рулем «неустановленной формы одежды».

«Можно как угодно относиться к военной полиции, но они точно не бездельники. Их продуктивности можно только завидовать, это крайне деятельная служба. Нужно признать, нам очень повезло, что закон и порядок на дорогах общего пользования в прифронтовых регионах охраняют такие львы», — написал репортер.

Ранее сообщалось, что волонтера оштрафовали за перегруз машины досками для бойцов СВО.