Под Саратовом хозяин коровы палкой сломал руку водителю за сигнал

В Балаковском районе Саратовской области владелец коровы избил палкой водителя, который посигналил животному. С животновода взыскано 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщается в Telegram-канале областного управления Федеральной службы судебных приставов.

«Местный житель ехал по сельской улице на автомобиле и увидел, как она чешется об забор у дома его родственника. Мужчина подъехал к животному и посигналил, чтобы отогнать его. В это время хозяин коровы подбежал к автомобилю и стал размахивать палкой, нанося удары по руке и другим частям тела односельчанина», — отмечается в сообщении.

Автомобилист в результате получил перелом руки и ссадины на голове. Суд приговорил нападавшего к условному сроку и постановил выплатить 250 тыс. рублей компенсации морального вреда. Деньги были выплачены только после того, как судебные приставы ограничили виновному выезд за рубеж, арестовали его Toyota RAV4 и недвижимость, наложили взыскание на заработную плату.

