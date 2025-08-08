Автобренд Tenet представил новую модель

Автобренд Tenet расширил модельный ряд, дополнив его второй моделью — среднеразмерным кроссовером T7. Об этом говорится в пресс-релизе холдинга «АГР», который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Tenet T7 оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 литров и мощностью 150 л.с. В пару к производительному двигателю идет 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, которая обеспечивает плавность хода <...> минимальный показатель расхода топлива на трассе составляет всего 6,2 литров на 100 км», — передают в компании.

Отмечается, что центральным элементом пятиместного салона из эко-кожи T7 станет мультимедийная система с изогнутой панелью, объединяющей два HD-экрана диагональю 12,3 дюйма. Водителям также будут доступны Android Auto и Apple CarPlay и возможность беспроводной зарядки устройств. Среди других опций: три USB-разъема, система Hands Free с Bluetooth и интеллектуальное голосовое управление.

«Автомобиль оснащен автоматическими датчиками дождя и света, которые самостоятельно активируют стеклоочистители и регулируют режим работы фар в зависимости от условий освещенности. Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) своевременно предупреждает о потенциальных проблемах, а антиблокировочная тормозная система (ABS) в сочетании с системой стабилизации курсовой устойчивости (ESC) гарантирует уверенное управление», — говорится в релизе.

Если говорить об экстерьере, то новинка отличается крупной решеткой радиатора и матричными светодиодными фарами.

Цены на новинку неизвестны.

Tenet — новый российско-китайский автомобильный бренд, созданный холдингом «АГР» для выпуска автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Название нового бренда Tenet является словом-акронимом, образованным от фразы «Take Every New Experience Together» (Вместе к новым свершениям). Также оно является словом-палиндромом, которое одинаково читается в обоих направлениях, сообщается на официальном сайте марки.

