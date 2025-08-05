Казахстанский спортсмен подставил новый BMW под удар колеса «КамАЗа»

Казахстанский спортсмен-бодибилдер Сергей Серещев в Алма-Ате подставил свой BMW X5 под удар колеса «КамАЗа», чтобы оно не попало в пешеходов, сообщает Tengri Life.

«Инцидент произошёл недалеко от микрорайона Орбита-2. Колесо, по словам очевидцев, могло серьёзно навредить пешеходам или водителям на проезжей части. Как рассказал сам Сергей, всё произошло вечером, когда он ехал домой после тренировки», — отмечается в публикации.

Спортсмен рассказал, что автомобиль Audi, ехавший перед ним, резко свернул, затем он увидел катящееся в его сторону колесо от грузовика. Чтобы задержать колесо, он принял влево, чтобы удар пришелся в бок машины. В результате ДТП у автомобиля BMW оказался разбит бампер, правое крыло и фара.

Автовладелец признался, что поврежденный BMW приобрел новым месяц назад. До этого он ездил только на подержанных машинах. Водитель самосвала «КамАЗ», от которого отвалились колеса, обвинил в случившемся работников шиномонтажа, которые прикрутили колеса недостаточно надежно. В результате одно из них отвалилось и упало, а другое — укатилось под уклон.

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