На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нидерландцы расхватали йогурты, выпавшие из фуры на светофоре

В Нидерландах жители растащили молоко и йогурты, выпавшие из фуры на светофоре
true
true
true
close
TV

В Нидерландах прохожие расхватали молочные продукты, выпавшие на светофоре из большегрузной фуры. Об этом сообщает NL Times.

«В воскресенье вечером в Тилбурге произошла авария с участием грузовика из супермаркета, в результате которой оживленный перекресток превратился в скользкое месиво из йогурта, пудинга и молока, в результате чего десятки жителей бросились спасать то, что смогли, с сумками и ящиками», — отмечается в публикации.

Авария произошла около 22 часов. После того, как грузовик тронулся с места на зеленый свет, шесть контейнеров на колесах, нагруженных молочными продуктами, пришли в движение. Они покатились по инерции, протаранили двери фургона и выпали на проезжую часть.

Сообщается, что водитель грузовика сам попросил прохожих помочь ему с уборкой продуктов с проезжей части. Они восприняли это с энтузиазмом и быстро разобрали молоко, масло, йогурты и другие молочные десерты.

Ранее стало известно, что Nissan сократит рабочие места в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами