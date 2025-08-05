Нидерландцы расхватали йогурты, выпавшие из фуры на светофоре

В Нидерландах жители растащили молоко и йогурты, выпавшие из фуры на светофоре

В Нидерландах прохожие расхватали молочные продукты, выпавшие на светофоре из большегрузной фуры. Об этом сообщает NL Times.

«В воскресенье вечером в Тилбурге произошла авария с участием грузовика из супермаркета, в результате которой оживленный перекресток превратился в скользкое месиво из йогурта, пудинга и молока, в результате чего десятки жителей бросились спасать то, что смогли, с сумками и ящиками», — отмечается в публикации.

Авария произошла около 22 часов. После того, как грузовик тронулся с места на зеленый свет, шесть контейнеров на колесах, нагруженных молочными продуктами, пришли в движение. Они покатились по инерции, протаранили двери фургона и выпали на проезжую часть.

Сообщается, что водитель грузовика сам попросил прохожих помочь ему с уборкой продуктов с проезжей части. Они восприняли это с энтузиазмом и быстро разобрали молоко, масло, йогурты и другие молочные десерты.

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