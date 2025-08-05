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Названа средняя цена нового автомобиля в России

«Автостат»: средняя цена нового автомобиля в России составляет 3,2 миллиона рублей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России средневзвешенная цена нового автомобиля по итогам июня 2025 года составила 3,2 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Средневзвешенная цена автомобилей с пробегом в России в июне 2025 года снизилась на 4% год к году, до 1,1 млн рублей.

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергейя Удалова, если продажи автомобилей останутся на том же уровне, или пойдет небольшой рост, то, скорее всего, и цены на машины будут расти.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина — снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы автомобильные бренды, от которых отказываются российские дилеры.

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