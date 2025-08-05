Стало известно, сколько автомобилей «Москвич» купили россияне в июле

Продажи автомобилей «Москвич» в июле 2025 года снизились по сравнению с показателями того же месяца прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

«Продажи автомобилей «Москвич» в России в июле 2025 года снизились на 7% в годовом выражении, до 1,27 тыс. единиц», — отмечается в публикации.

Из общего числа реализованных автомобилей более 1,1 тыс. машин пришлось на кроссоверы «Москвич 3». Помимо этой модели, в линейку «Москвича» входят лифтбэки «Москвич 6», кроссоверы «Москвич 8» и электрические кроссоверы «Москвич 3е».

«Москвичу» удалось сохранить долю рынка на уровне 2024 года, уточнили в компании. По данным аналитического агентства «Автостат», в июле 2024 года было продано 1,36 тыс. «Москвичей».

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