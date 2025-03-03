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Стендап-комика Гурама Амаряна обвинили в злостных нарушениях ПДД

Mash: автомобиль стендап-комика Амаряна насобирал 150 штрафов с лета 2024 года
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gur_am/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Telegram-канал Mash

Стендап-комик Гурам Амарян получил 147 штрафов ГИБДД с лета 2024 года за нарушение правил, сообщает Telegram-канал Mash. Он потратил на штрафы 193 тыс. рублей.

«По информации Mash, шутник купил внедорожник летом, а первое письмо счастья прилетело ему в июле. С этого момента Гурам Амарян нарушает ПДД почти каждый день», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что комик 68 раз превышал скорость и 44 раза не оплачивал проезд по платной дороге. Кроме того, Амарян несколько раз не заплатил за парковку, нарушил требования знаков или разметки, останавливался в неположенных местах.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее, чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

Ранее певец Леван Горозия получил 174 штрафа на трех иномарках.

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