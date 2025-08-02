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В аккаунте Республиканской партии США появилось фото Трампа с «Жигулями»

В США анонсировали закон о возрождении авто снимком Трампа на фоне «Жигулей»
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GOP/X

Республиканская партия США представила законопроект, направленный на «возрождение великих американских автомобилей», однако сопроводила анонс фотографией с автомобилем советского производства. Соответствующий пост опубликован в официальном аккаунте партии в социальной сети X.

В публикации, посвященной инициативе, размещено изображение президента США Дональда Трампа, позирующего на фоне желтого ВАЗ-2101 «Жигули». При этом в подписи к снимку говорится, что «один большой красивый законопроект поспособствует возвращению великого американского автомобиля».

Ирония поста не осталась без внимания пользователей соцсетей: в комментариях к публикации многие высмеяли сочетание патриотичного заявления с автомобилем, не имеющим отношения к американскому автопрому. Некоторые комментаторы указывали, что машина, ставшая фоном для заявления, производилась в СССР и России, а не в США, что ставит под сомнение уместность ее использования в иллюстрации к теме возрождения американских авто.

ВАЗ-2101 — модель легкового автомобиля с кузовом типа седан, выпускавшаяся Волжским автомобильным заводом. Свое название машина получила от Жигулевских гор – они расположены напротив города Тольятти, в котором производились авто. В народе «Жигули» называли «единичкой», а в конце 1980-х годов за автомобилем закрепилось прозвище «копейка».

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