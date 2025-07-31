Названы 10 самых популярных авто в России в первом полугодии

В России назвали 10 самых популярных машин за первую половину 2025 года

По итогам первого полугодия автомобили марок Lada, Kia и Toyota стали самыми востребованными в России. Об этом говорится в исследовании «СберАвто» и «СберСтрахования», которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Lada — на нее пришлось 12% от общего количества сделок на платформе СберАвто за шесть месяцев. В тройку самых востребованных моделей вошли Granta, Vesta и Niva; Kia — 9% (Rio, Ceed, Sportage); Toyota — 7,5% (Camry, Corolla, RAV4)», — заявили аналитики.

Также в топ-10 попали Hyundai (Solaris, Creta, Elantra), Volkswagen (Polo, Tiguan, Passat), Nissan (X-Trail, Qashqai, Juke), Ford (Focus, Kuga, Mondeo), Honda (Civic, Accord, Fit), Skoda (Octavia, Rapid, Fabia) и BMW (X5, 3-Series, X1).

Кроме того, исследование показало, что 95% продаж сервиса пришлось на подержанные авто, 5% — на новые. Медианный чек на покупку авто с пробегом в первом полугодии составил 1 млн рублей, а на новую машину — 1,7 млн рублей. Средний размер выданного автокредита составил 1,2 млн рублей.

«Японские автомобили сохраняют лидерство по объему продаж (27% от всех сделок в первом полугодии), следом за ними идут немецкие (18%), корейские (17%), российские (13%) и китайские (8%). Среди подержанных авто наиболее востребованы машины 2012 года выпуска», — говорится в исследовании.

По словам аналитиков, россияне продолжают активно страховать свои автомобили — в первом полугодии водители оформили на 20% больше полисов каско, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего страховали Lada и китайский Haval (по 9%). Следом идут Geely и Chery (по 8%), а замыкает пятерку лидеров корейская Kia (7%).

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