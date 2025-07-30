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Bugatti, купленный на доходы от дагестанской финансовой пирамиды, выставлен на продажу

В России продают Bugatti Veyron, купленный на деньги из финансовой пирамиды
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Telegram-канал Mash

В России выставлен на продажу за 137 млн рублей гиперкар Bugatti Veyron, который был ввезен в страну одним из первых и куплен на доходы от финансовой пирамиды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В 2007 году её купили на деньги людей, которые вложились в финансовую пирамиду из Дагестана. Со слов жителей РД, спорткар — народное достояние. Потому что был куплен на вложенные в местную пираМММиду», — отмечается в публикации.

После того, как организаторов пирамиды осудили к лишению свободы, автомобиль около пяти лет пробыл на стоянке в Москве. Его следующий владелец привлек внимание общественности тем, что разъезжал на автомобиле по Астрахани и нецензурно оскорблял сотрудников ДПС. В июне 2025 года машина была замечена в Дагестане, а затем снова отправлена в Москву.

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