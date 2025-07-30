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«Всадил водителю пулю»: петербуржец выстрелил в мужчину, требуя деньги

В Петербурге мужчина выстрелил в водителя, требуя деньги
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге 19-летний местный житель вымогал деньги у водителей на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«В Дегтярном переулке недавний школьник подошел к частной машине и вытащил пистолет — стал грозно требовать наличку, а когда получил отрицательный ответ, то попросил сидевшую за рулем женщину показать банковский счет и отдать наручные часы. Та пошла в оборону — стала сигналить и кричать, а затем уехала», — говорится в сообщении.

По информации канала, после произошедшего петербуржец попытался ограбить второго водителя, но у него получилось. Тогда нарушитель выстрелил в человека из пистолета и убежал. Люди, которые в момент инцидента находились возле автомобиля и стали очевидцами произошедшего, позвонили в экстренные службы. Прибывшие медики госпитализировали водителя в Мариинскую больницу. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали нарушителя.

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