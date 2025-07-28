«Урал» выпустит новый мотоцикл с коляской, собранный в Китае

Производитель мотоциклов «Урал» анонсировал новую модель Ural 500 китайской сборки и с китайским двигателем.

В описании нового мотоцикла с коляской говорится, что он будет собираться в Китае силами доверенного производственного партнера Yingang и будет снабжен двигателем Zonsen с жидкостным охлаждением. Рабочий объем двигателя — 446 куб. см.

Производитель утверждает, что новый мотоцикл станет более легким и маневренным по сравнению с прежними моделями. Также он указывает на инженерный вклад российских специалистов в его конструкцию. Ориентировочная цена новой модели мотоцикла Ural не должна превысить $15 тыс. (₽1,2 млн). На III квартал 2025 года запланирована его сертификация, а выход на рынок должен состояться в конце I квартала 2026 года.

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