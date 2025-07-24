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Стало известно, сколько старых машин ездит по российским дорогам

«Автостат Инфо» назвал пять самых распространенных авто в России
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Александр Кряжев/РИА Новости

Среди легкового автотранспорта, зарегистрированного в России, более 70% приходится на автомобили старше 9 лет. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

«На долю автомобилей старше девяти лет приходится свыше 70% всего российского автопарка, а доля машин старше 15 лет — около 35 млн единиц. Средний возраст автомобилей в стране по-прежнему превышает 16 лет, и структура парка показывает, что масштабное обновление остается недостижимым в условиях текущих объемов продаж новых автомобилей», — отмечается в исследовании.

Наиболее распространены в российском автопарке автомобили Lada: по состоянию на июнь 2025 года зарегистрировано 12,4 млн машин. На втором месте японская Toyota с показателем 4 млн машин, на третьем и четвертом — корейские Kia (2,7 млн машин) и Hyundai (2,4 млн), на пятом Renault (менее 2,2 млн машин).

Ранее в России упало производство легковых автомобилей.

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