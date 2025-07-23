В Москве к зданию суда, куда должны привезти главреда Baza, приехал автозак

Автозак приехал к зданию суда в Москве, куда должны привезти главреда Baza

В Москве к зданию суда, куда должны доставить главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, приехал автозак. Об этом сообщает сама Baza.

«К Замоскворецкому суду, куда должны привезти главреда и продюсера «Базы», подъехал автозак. Начало заседания по избранию меры пресечения должно было быть в 15 часов, однако, вероятнее всего, оно перенесется на полчаса-час», — говорится в публикации.

До этого агентство сообщало, что редактору портала Baza Трифонову и продюсеру одноименного Telegram-канала Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы по делу о взятке. Журналистам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц»). Статья предусматривает возможность наказания в виде заключения на срок от 7 до 12 лет. Вину сотрудники Baza не признают.

В офис издания и домой к Трифонову силовики пришли утром 22 июля.

Ранее сотрудников МВД, обвиняемых по делу главреда Baza, доставили в Москву.