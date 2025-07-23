В России сильно снизились цены на кроссовер Chery Tiggo 9

В России кроссовер Chery Tiggo 9 подешевел на 400 тысяч рублей

В России подешевел самый дорогой кроссовер Chery — Tiggo 9, сообщает портал «Автоновости дня».

«Цены на все «прошлогодние» комплектации Chery Tiggo 9 в июле разом снизились на 400 тыс. рублей или 8,3 — 8,8%», — сообщает портал.

Так, автомобиль в комплектациях Prime и Ultra 2024 года стоит теперь 4,15 млн и 4 45 млн рублей соответственно.

Семиместный Chery Tiggo 9 позиционируется как автомобиль для большой семьи. Это самая крупная модель в линейке бренда (4810х1925 х1741 мм).

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

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