Минский автозавод выпустил линейку колбас

В Белоруссии под брендом Минского автомобильного завода (МАЗ) в продажу поступила линейка колбасы. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Колбасные и мясные изделия созданы Борисовским мясокомбинатом, где используется говядина производства «АгроМАЗ» (дочернее предприятие автозавода. — прим. «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

В продажу поступили несколько видов колбасы: «Эстонская ароматная», «Милано», «Виладжио», «Краковская», «Брауншвейгская» и т.д.

Представители автозавода отметили, что новые товары будут хорошим дополнением для сыра и меда, которые также выпускает компания. Покупателям предложили составить из них подарочный продуктовый набор.

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