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Минский автозавод выпустил линейку колбас

Под брендом Минского автомобильного завода в продажу вышла линейка колбас

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«АгроМАЗ»

В Белоруссии под брендом Минского автомобильного завода (МАЗ) в продажу поступила линейка колбасы. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Колбасные и мясные изделия созданы Борисовским мясокомбинатом, где используется говядина производства «АгроМАЗ» (дочернее предприятие автозавода. — прим. «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

В продажу поступили несколько видов колбасы: «Эстонская ароматная», «Милано», «Виладжио», «Краковская», «Брауншвейгская» и т.д.

Представители автозавода отметили, что новые товары будут хорошим дополнением для сыра и меда, которые также выпускает компания. Покупателям предложили составить из них подарочный продуктовый набор.

До этого российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил мобильное приложение под названием «Мир Lada». Чтобы начать пользоваться им, сперва нужно зарегистрировать авто в личном кабинете. После этого пользователю станут доступны онлайн-сервисы Lada и техническая документация машины. В частности, сервис поможет клиенту отслеживать информацию по автокредиту, совершать платежи, а также продлевать страховые и сервисные программы для автомобиля.

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