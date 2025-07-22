Стало известно, почему Changan в России обогнал по продажам Geely

По итогам июня 2025 года Changan в России вышел на четвертое место по продажам, обогнав Geely. Это произошло из-за стимулирующих программ со стороны дистрибьютора, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского.

«Главными драйверами продаж Changan сейчас являются кроссоверы Uni-S и CS75. Их популярность мы связываем с удачным соотношением цены и качества, а также максимальными поддержками со стороны дистрибьютора в июне», — приводит агентство слова Шапринского.

Поддержка продаж дистрибьютором связана в том числе со скорым выходом на рынок полноприводной версии CS75. Версия с полным приводом ожидается и для Uni-S, уточнил он.

По данным «Автостата», в июне в России продано почти 6,4 тыс. автомобилей Changan. Продажи Geely за месяц составили менее 6,2 тыс. автомобилей.

Ранее россиянам назвали цены кроссовера «Москвич 8», продажи которого должны начаться в ближайшее время.