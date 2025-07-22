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Россиянам назвали цены кроссовера «Москвич 8»

«РГ»: кроссовер «Москвич 8» будут продавать по цене от 2,98 млн рублей
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Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Кроссовер «Москвич 8», который выйдет на российский рынок в ближайшее время, будут продавать по цене от 2,98 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на одного из дилеров марки.

В такую сумму оценена базовая версия кроссовера «Бизнес». Цена машины в старшей комплектации «Премиум» — 3,37 млн рублей.

«Интерьер машины получил отделку из двухцветной кожи, атмосферную подсветку, цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, которая объединена с дисплеем мультимедиа, физические «горячие» клавиши, селектор трансмиссии-шайбу, беспроводную зарядку для смартфона», — отмечается в публикации.

Также автомобиль получит камеры кругового обзора и функцию подключения смартфона через Apple CarPlay и Android Auto. У кроссовера «Москвич 8» семиместный салон. Под капотом — турбомотор 1.5 мощностью 174 л.с., который агрегатируется с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, привод у машины передней. Длина «Москвича 8» — 4824 мм, колесная база — 2830 мм.

Сам завод позднее официально сообщил, что цены на «Москвич 8» будут начинаться от 2,98 млн рублей.

Ранее были названы 10 надежных корейских автомобилей.

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