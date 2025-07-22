Сибиряк подлетел в воздух после жесткого удара легковушки, и это попало на видео

Mash: в Новосибирске на видео попало, как самокатчик подлетел в момент ДТП

В Новосибирске легковой автомобиль сбил мужчину на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Парня снесли на пересечении Красного и Писарева. Обошлось без серьезных травм», — рассказал очевидец.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как человека на самокате сбивает легковой автомобиль, от удара мужчина подлетает в воздух и приземляется на проезжей часть.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края столкнулись автомобили Lifan и Mazda. Водитель китайской машины выехал на встречную полосу движения, где врезался в Mazda, от удара машины разлетелись в стороны. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в момент ДТП водитель Lifan находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Ранее автомобильная авария парализовала движение на МКАД в Москве.