На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водитель сбил ребенка и уехал возле торгового центра в Красноярском крае

В Красноярском крае водитель сбил ребенка и уехал
true
true
true
close
Telegram-канал «Kras Mash»

В Шарыпово Красноярского края лишенный прав водитель сбил мальчика у торгового центра и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Водитель снёс мальчишку, потерял зеркало и уехал. Люди сняли на видео, как очевидцы успокаивали пострадавшего школьника, пока он лежал на асфальте», — отмечается в публикации.

По предварительным данным, несовершеннолетний получил серьезную травму головы, его ввели в медикаментозную кому. Пострадавшего 11-летнего мальчика планируют отправить в Красноярск вертолетом. Водитель автомобиля, 22-летний молодой человек, ранее был лишен водительских прав за езду в нетрезвом состоянии.

Против водителя возбуждено уголовное дело, уточняется в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

Ранее в Дагестане поезд протаранил легковую машину, выехавшую на пути.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами