Россиянам объяснили, когда начинается срок лишения водительских прав

Юрист Славнов: срок лишения прав начнется только после сдачи их в ГИБДД

Срок лишения права управления транспортным средством начинает исчисляться исключительно с момента сдачи водительского удостоверения (ВУ) в подразделение ГИБДД. Об этом юрист Дмитрий Славнов пояснил РИА Новости.

Это означает, что даже после вступления в силу судебного постановления о лишении, срок «отсчитывается» только после физической передачи прав инспектору.

Славнов подчеркнул, что попытки избежать сдачи ВУ (например, заявление об их утере) бесполезны. В таких случаях водитель обязан получить дубликат удостоверения и сдать именно его. Юрист предупредил, что если права не сданы в ГИБДД, срок лишения официально не начинается, что может привести к ситуации, когда человек формально лишен прав, но не может их вернуть, так как срок «не идет».

До этого в России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей.

Ранее автоюрист объяснил причины ужесточения ПДД по перевозке детей.