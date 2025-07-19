В Москве массовое ДТП парализовало движение на внешней стороне ТТК

В Москве массовая автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«На внешней стороне ТТК (Хорошевская эстакада) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
По информации канала, в настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавшего. В результате ДТП затруднено движение транспорта. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.
До этого сообщалось, что в Москве на МКАД авария с мотоциклом затруднила движение транспорта.
«На 107-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.
По информации канала «Дептранс. Оперативно», в настоящее время движение транспорта затруднено на один километр.
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