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Екатеринбуржец получил многомиллиардный счет за три часа платной парковки

E1.ru: паркомат в Екатеринбурге насчитал водителю 10 млрд рублей за парковку
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Житель Екатеринбурга Вячеслав столкнулся с невероятной ситуацией на платной парковке — терминал выставил ему счет в размере 10 млрд рублей. О космическом счете он рассказал изданию E1.ru.

По его словам, инцидент произошел в центре города на улице Тургенева, 1. Мужчина припарковался и собирался оплатить стоянку на три часа, однако паркомат показал астрономическую сумму. Водитель пояснил, что лишь чудом успел отдернуть банковскую карту.

Увидев на экране число с десятью нулями, автовладелец попытался отменить операцию для повторной оплаты, однако, как он объяснил, терминал заблокировался, не позволяя вернуться в основное меню и выводя сообщение с предложением попробовать другую карту или QR-код. Вячеслав добавил, что в итоге был вынужден оставить машину в другом месте.

В пресс-службе городской администрации гигантскую сумму, отобразившуюся на терминале, объяснили техническим сбоем в его работе. Представители мэрии пообещали разобраться в произошедшем инциденте.

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