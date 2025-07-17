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Первый кузов автомобиля Tenet сварили на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Бывший завод Volkswagen в Калуге приступил к сварке кузовов Tenet
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AGR

Автомобильный завод «АГР» в Калуге (бывшее предприятие Volkswagen) отчитался о налаживании сварки кузовов для автомобилей Tenet.

«Первое сварочное оборудование было поставлено на завод 25 марта, а уже в конце июня был сварен первый кузов автомобиля Tenet. Всего за 3 месяца проведена масштабная инженерно-технологическая работа: выполнен монтаж оборудования, произведена его настройка, запуск и отладка», — отмечается в релизе «АГР Холдинга», поступившем в «Газету.Ru».

Готовые кузова проверяются по 2,1 тыс. разных параметров, часть из них прошли прочностные испытания в лаборатории. На данный момент завод выпустил более 200 кузовов и готов к их серийному производству. Монтаж выкокоавтоматизированных сварочных линий потребовал масштабной перестройки работы сварочного цеха, включая монтаж оборудования и программирование технологических операций.

Ранее стало известно, что китайский бренд Kaiyi прекратит выпуск автомобилей в России.

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